Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 640,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'858 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 642,60 CHF. Bei 641,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6'071 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 661,60 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 37,75 USD. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zurich Insurance-Gewinn in Höhe von 46,31 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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