Um 16:28 Uhr wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 640,20 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 642,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 641,80 CHF. Bisher wurden heute 76'047 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.

Am 16.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 661,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 37,75 USD. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 16.06 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zurich Insurance einen Gewinn von 46,31 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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