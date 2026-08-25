Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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25.08.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagvormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 591,80 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 591,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'442 Punkten liegt. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 592,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 591,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7'535 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
Bei 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 11,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 39,06 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 45,79 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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