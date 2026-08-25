Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 593,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'494 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 594,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 591,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 54'004 Stück.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 626,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 5,49 Prozent Luft nach oben. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,06 USD belaufen. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 45,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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