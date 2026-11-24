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24.11.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Dienstagvormittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 638,80 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 638,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'773 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 638,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 635,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'363 Zurich Insurance-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 661,60 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 3,57 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 18,44 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 37,75 USD. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 46,31 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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