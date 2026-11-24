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24.11.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 639,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'758 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 639,60 CHF. Bei 635,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 69'559 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 661,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 3,54 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 37,75 USD je Zurich Insurance-Aktie. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 CHF, nach 4,58 CHF im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 46,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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