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24.11.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Dienstagmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 637,60 CHF.
Das Papier von Zurich Insurance konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 637,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'702 Punkten liegt. Bei 639,60 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 635,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 37'790 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (661,60 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. 3,76 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 521,00 CHF am 09.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 18,29 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 37,75 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 46,31 USD je Zurich Insurance-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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