Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zieht am Mittag an

Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 12:28 Uhr 1,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 10'537 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 416,70 CHF aus. Bei 409,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 70'658 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Zurich Insurance gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Zurich Insurance dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.02.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 33,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

