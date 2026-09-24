Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 576,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'910 Punkten steht. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 575,60 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 580,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 18'799 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,91 USD. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 45,82 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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