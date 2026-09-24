Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Zurich Insurance-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 579,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'946 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 573,40 CHF. Bei 580,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 123'793 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 626,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 38,91 USD aus. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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