Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 430,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 10'810 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie bis auf 430,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 432,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'373 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 markierte das Papier bei 459,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,52 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 393,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 8,80 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 17.05.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11'927,00 USD im Vergleich zu 11'927,00 USD im Vorjahresquartal.

Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 08.02.2024 vorlegen. Zurich Insurance dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2023 35,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

