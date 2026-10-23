Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag im Minus

Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 616,20 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'447 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie bis auf 613,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 623,60 CHF. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 71'596 Aktien.

Bei 627,40 CHF markierte der Titel am 22.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 15,45 Prozent Luft nach unten.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,26 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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