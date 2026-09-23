Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 587,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'978 Punkten realisiert. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 583,20 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 590,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 91'198 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,57 Prozent. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,99 USD, nach 30,00 CHF im Jahr 2025. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,92 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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