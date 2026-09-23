Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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23.09.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 587,40 CHF ab.
Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 587,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'978 Punkten realisiert. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 583,20 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 590,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 91'198 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,57 Prozent. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 38,99 USD, nach 30,00 CHF im Jahr 2025. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,92 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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