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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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23.09.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit roten Vorzeichen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 586,80 CHF.

Zurich Insurance
585.61 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Zurich Insurance-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 586,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'964 Punkten liegt. Im Tief verlor die Zurich Insurance-Aktie bis auf 586,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 590,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 37'514 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 6,68 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 521,00 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,21 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,99 USD. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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