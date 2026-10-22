Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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22.10.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 627,00 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 627,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'519 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 627,40 CHF. Bei 625,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 13'376 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 627,40 CHF. Mit einem Zuwachs von 0,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 37,83 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 46,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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