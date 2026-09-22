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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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22.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Vormittag ein

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Vormittag ein

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 594,40 CHF.

Zurich Insurance
594.53 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 594,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'950 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 594,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 599,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 15'167 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. 5,32 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 39,02 USD aus. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,88 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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