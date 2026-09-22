Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Vormittag ein
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 594,40 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 594,40 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'950 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 594,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 599,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 15'167 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. 5,32 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 39,02 USD aus. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,88 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen
Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma
Zurich-Aktie gesucht: Beazley darf voraussichtlich ab Oktober übernommen werden
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag gefragt (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.