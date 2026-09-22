Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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22.09.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 594,40 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 594,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'997 Punkten liegt. Bei 589,00 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 599,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 60'393 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 5,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 39,02 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,88 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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