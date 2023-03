Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochmittag gesucht

Das Papier von Zurich Insurance konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 424,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 10'804 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 424,70 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 422,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74'846 Zurich Insurance-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 461,70 CHF erreichte der Titel am 02.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (384,60 CHF). Abschläge von 10,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 12.05.2022.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Zurich Insurance am 10.08.2023 präsentieren. Zurich Insurance dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 38,46 USD je Aktie belaufen.

