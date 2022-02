Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1.4 Prozent auf 419.80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'794 Punkten steht. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 413.20 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 415.50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 148'907 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 38.31 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Die Zurich Insurance Group ist eine weltweit führende Anbieterin von Lösungen in den Bereichen Risikoabsicherung und Vermögensbildung. Das Unternehmen bietet Privat- und Kleinbetrieben, Unternehmen und multinationalen Gesellschaften eine breite Palette an Versicherungs- und Vorsorgeprodukte aus den Bereichen Sach-, Lebens-, Renten-, Unfall-, Kranken-, Fahrzeug- und Haftpflichtversicherungen, sowie Kapitalanlagen, Spar- und Vorsorgeprodukte. Die Unternehmensgruppe stützt sich auf eine starke Position in den Hauptmärkten USA, Grossbritannien, Kontinentaleuropa und Schweiz. Insgesamt betreut der Finanzdienstleistungskonzern Kunden in über 210 Ländern.

Redaktion finanzen.net