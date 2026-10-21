Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gibt am Vormittag nach

Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 618,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'436 Punkten steht. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 617,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 619,00 CHF. Zuletzt wechselten 4'552 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Gewinne von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 15,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 37,83 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 46,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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