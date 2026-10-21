Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.5%  SPI 20’511 0.6%  Dow 52’856 0.7%  DAX 25’645 1.4%  Euro 0.9250 -0.1%  EStoxx50 6’208 1.4%  Gold 4’091 -1.2%  Bitcoin 68’096 -1.8%  Dollar 0.8229 -0.2%  Öl 111.0 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Meta Platforms übertrifft Prognosen – Aktie nachbörslich im Plus
NVIDIA-Aktie vor Tesla-Aktie: Das sind die wichtigsten US-Technologiewerte von Dan Ives für 2027
Ausblick: American Express stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Presse: EQT vor erfolgreichem Übernahmeangebot für QIAGEN - Aktie fester
Tesla-Aktie nach Zahlen gefragt: Gewinn über Prognose, Umsatz leicht höher
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gibt am Vormittag nach

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 618,60 CHF abwärts.

Zurich Insurance
623.18 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 618,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'436 Punkten steht. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 617,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 619,00 CHF. Zuletzt wechselten 4'552 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Gewinne von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 15,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 37,83 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 46,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen

Hannover Rück: Kfz-Versicherer müssen sich auf sinkende Gewinne einstellen

Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4611 18.06.2027 154751122
Long 12.46 19.03.2027 155830773
Long 155.75 20.11.2026 157924918
Typ Hebel Verfall Valor
Short 623 18.12.2026 146215586
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4611 11.09 156945261
Long 11.537 6.21 161893866
Long 15.9744 3.68 162067376
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.884 11.55 157975579
Short 10.2131 6.91 151635306
Short 31.9487 0.32 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -46.76 114086076
Long 10 -10.49 142861648
Long 12 -16.81 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.10.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

21.10.26 Logo WHS Dividenden oder Wachstum? Warum selbst die beste Aktienstrategie am Kaufpreis scheitern kann!
21.10.26 Chinas Exportmaschine auf Rekordkurs: Chancen im Automobilsektor
21.10.26 UBS Logo Swiss ETF Awards 2026: Diese ETFs und ETPs sind die Gewinner
21.10.26 SMI nimmt Kurs in Richtung Allzeithoch
21.10.26 Marktüberblick: Qiagen, adidas, Deutsche Börse, SpaceX und Netflix im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’105.11 19.97 SQBT1U
Short 15’439.18 13.66 S1B4JU
Short 15’991.11 8.99 S03BFU
SMI-Kurs: 14’552.39 21.10.2026 17:31:36
Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Zurich Insurance am 21.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Mittwochnachmittag an
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor einem Jahr abgeworfen

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.