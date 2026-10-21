Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance legt am Mittwochmittag zu
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 622,80 CHF nach oben.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 622,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 623,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 619,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 34'173 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 0,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 19,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 37,83 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 46,14 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie
SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 3 Jahren abgeworfen
Hannover Rück: Kfz-Versicherer müssen sich auf sinkende Gewinne einstellen
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
21.10.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SMI aktuell: mittags Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Start (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt am Montagmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Zurich Insurance am 21.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.