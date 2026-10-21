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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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21.10.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance legt am Mittwochmittag zu

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance legt am Mittwochmittag zu

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 622,80 CHF nach oben.

Zurich Insurance
623.18 CHF 0.67%
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 622,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'503 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 623,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 619,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 34'173 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 0,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 19,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 37,83 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 46,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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