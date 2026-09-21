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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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21.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Zurich Insurance
598.40 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 598,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'875 Punkten steht. Bei 598,60 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 598,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'963 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). 4,68 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,02 USD. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 45,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 29.96 0.43 160910665
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