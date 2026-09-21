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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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21.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zieht am Montagnachmittag an

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zieht am Montagnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 601,60 CHF.

Zurich Insurance
601.44 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 601,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'962 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 602,20 CHF. Bei 598,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 49'046 Zurich Insurance-Aktien.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 626,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 4,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 15,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 39,02 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zurich Insurance einen Gewinn von 45,88 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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