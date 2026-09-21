Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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21.09.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag gefragt
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 598,60 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 598,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'940 Punkten liegt. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 600,00 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 598,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28'147 Zurich Insurance-Aktien.
Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 626,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 4,38 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 39,02 USD aus. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 CHF, nach 4,58 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.06 Mrd. CHF eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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