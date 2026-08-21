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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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21.08.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Vormittag ins Minus

Zurich Insurance Aktie News: Anleger schicken Zurich Insurance am Vormittag ins Minus

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 583,40 CHF ab.

Zurich Insurance
584.59 CHF 0.06%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 583,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'306 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 582,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 584,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13'988 Zurich Insurance-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 626,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 10,70 Prozent wieder erreichen.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 39,06 USD ausgeschüttet werden. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 CHF, nach 4,58 CHF im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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