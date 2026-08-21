Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance wird am Mittag ausgebremst

Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 583,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'297 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie bis auf 582,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 584,00 CHF. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 35'621 Aktien.

Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 7,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 39,06 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zurich Insurance einen Gewinn von 45,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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