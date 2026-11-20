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20.11.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance reagiert am Vormittag positiv
Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 639,80 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 639,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'700 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 641,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 640,60 CHF. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 70'757 Aktien.
Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 661,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 3,41 Prozent zulegen. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 37,76 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,33 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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