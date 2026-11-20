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20.11.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 633,40 CHF ab.
Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 633,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'624 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Zurich Insurance-Aktie ging bis auf 630,00 CHF. Bei 640,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178'755 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 661,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 4,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 17,75 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 37,76 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 10.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 46,33 USD je Zurich Insurance-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Zurich Insurance am 20.11.2026
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