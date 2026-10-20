Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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20.10.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance schiebt sich am Dienstagnachmittag vor
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Zurich Insurance konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 617,80 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 617,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 620,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 615,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 87'779 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 1,33 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 37,87 USD. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,14 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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