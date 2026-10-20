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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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20.10.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagmittag im Minusbereich

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 611,20 CHF.

Zurich Insurance
619.02 CHF 0.75%
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Um 12:28 Uhr ging es für die Zurich Insurance-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 611,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'363 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie bis auf 610,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 615,00 CHF. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 30'458 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 2,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 37,87 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,14 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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