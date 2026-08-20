Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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20.08.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 585,20 CHF ab.
Die Zurich Insurance-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 585,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'397 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Zurich Insurance-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 584,60 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 585,60 CHF. Bisher wurden heute 11'829 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Abschläge von 10,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,06 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.
In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 45,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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