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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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20.08.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagnachmittag billiger

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 581,80 CHF.

Zurich Insurance
584.22 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 581,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'313 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 579,60 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 585,60 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81'266 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (626,00 CHF) erklomm das Papier am 28.07.2026. 7,60 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 10,45 Prozent wieder erreichen.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 39,06 USD je Zurich Insurance-Aktie. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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