Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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20.08.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verliert am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 580,20 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 580,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'347 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie bis auf 579,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 585,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 52'715 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 7,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 11,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 39,06 USD aus. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zurich Insurance-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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