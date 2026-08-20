Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’359 -0.2%  SPI 20’193 -0.2%  Dow 53’463 0.2%  DAX 25’978 -0.4%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 6’427 -0.3%  Gold 4’487 -0.8%  Bitcoin 57’296 3.7%  Dollar 0.7969 -0.1%  Öl 93.9 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Moderna44811242Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JPMorgan-Prognose: S&P 500 könnte auf 8'000 Punkte steigen - KI als Treiber
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag
SpaceX-Aktie im Visier: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Danone-Aktie in Grün: Übernahme von Huel für Milliardensumme genehmigt
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verliert am Mittag

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verliert am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 580,20 CHF.

Zurich Insurance
580.38 CHF -1.07%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 580,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'347 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie bis auf 579,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 585,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 52'715 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 7,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 11,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 39,06 USD aus. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zurich Insurance-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Hold für Zurich Insurance-Aktie

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: Wäre ein Zurich Insurance-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7011 18.12.2026 127864714
Long 12.1458 15.12.2028 151874507
Long 388.6667 17.12.2027 143508239
Typ Hebel Verfall Valor
Short 9.6364 18.06.2027 158828324
Short 583 21.08.2026 158463573
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1098 11.51 154811319
Long 12.1458 5.45 156945261
Long 32.3889 0.27 158194579
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7011 11.78 143508395
Short 9.1094 7.97 142861036
Short 18.5079 2.55 159435570
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -43.11 114086076
Long 10 -9.32 142861648
Long 12 -11.10 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:57 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
12:36 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
11:40 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Rückenwind aus der Wirtschaft/Freeport-McMoRan / Newmont – Gold und Kupfer im Doppelpack
09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
19.08.26 Logo WHS Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen - Webinarserie ab heute 18:00 Uhr
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’952.35 19.71 SNQBQU
Short 15’246.81 13.97 SRBCQU
Short 15’837.32 8.85 SABWMU
SMI-Kurs: 14’358.76 20.08.2026 12:56:31
Long 13’776.09 19.98 S1BOXU
Long 13’467.53 13.97 SGBWIU
Long 12’891.14 8.99 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
DocMorris-Aktie in Grün: Operativer Verlust nimmt deutlich ab

Top-Rankings

Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Bill Ackman schichtet um: Vier neue Aktien im Depot - Alphabet fliegt raus
Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, i ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.