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19.11.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 642,20 CHF an der Tafel.
Die Zurich Insurance-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 642,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'881 Punkten tendiert. Bei 643,00 CHF erreichte die Zurich Insurance-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 640,60 CHF. Bei 642,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'246 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.
Bei 661,60 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 3,02 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 37,76 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Zurich Insurance-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 46,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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