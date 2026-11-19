Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 638,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'801 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 636,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 642,00 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87'463 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 661,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 18,44 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 37,76 USD. Zurich Insurance gewährte am 09.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 46,40 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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