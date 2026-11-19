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19.11.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Mittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 639,60 CHF nach.
Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 639,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'808 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 638,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 642,00 CHF. Bisher wurden heute 48'112 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 661,60 CHF. 3,44 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 37,76 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zurich Insurance 30,00 CHF aus. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 46,40 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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