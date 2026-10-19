Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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19.10.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Zurich Insurance zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Zurich Insurance-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 613,20 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Zurich Insurance-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 613,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'324 Punkten steht. Bei 613,20 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 610,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 611,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'969 Zurich Insurance-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,04 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 37,87 USD belaufen. Zurich Insurance gewährte am 09.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,14 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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