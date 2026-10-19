Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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19.10.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 614,20 CHF zu.
Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 614,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'335 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 615,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 611,00 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 90'475 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,17 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Zurich Insurance-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 37,87 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.06 Mrd. CHF eingefahren.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 46,14 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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