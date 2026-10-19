Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag höher

Das Papier von Zurich Insurance legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 615,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'336 Punkten liegt. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 615,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 611,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46'787 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 1,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 521,00 CHF am 09.03.2026. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 15,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 37,87 USD aus. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 46,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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