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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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19.08.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochvormittag kaum bewegt

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochvormittag kaum bewegt

Die Aktie von Zurich Insurance hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Zurich Insurance-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 593,40 CHF.

Zurich Insurance
592.18 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Zurich Insurance-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 593,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'346 Punkten tendiert. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 594,80 CHF zu. Die Zurich Insurance-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 591,40 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 591,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 6'396 Stück.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 626,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 5,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 13,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 39,06 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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