Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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19.08.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 587,60 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 587,60 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'390 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie bis auf 586,60 CHF. Mit einem Wert von 591,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63'740 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 626,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,54 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 39,06 USD. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zurich Insurance-Gewinn in Höhe von 45,79 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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