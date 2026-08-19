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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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19.08.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Verlusten

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 591,60 CHF abwärts.

Zurich Insurance
586.66 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 591,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'338 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 590,20 CHF. Mit einem Wert von 591,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'403 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,81 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zurich Insurance-Aktie 13,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 39,06 USD je Zurich Insurance-Aktie. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 45,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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