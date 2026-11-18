Die Zurich Insurance-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 645,40 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'929 Punkten steht. Im Tief verlor die Zurich Insurance-Aktie bis auf 645,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 649,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 74'727 Zurich Insurance-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 661,60 CHF. 2,51 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zurich Insurance-Aktie 23,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 37,83 USD ausgeschüttet werden. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 46,47 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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