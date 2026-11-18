Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 647,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'971 Punkten notiert. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 646,80 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 649,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 40'000 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 661,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 2,21 Prozent niedriger. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 37,83 USD. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 46,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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