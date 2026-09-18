Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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18.09.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Zurich Insurance-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 601,60 CHF.
Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 601,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'934 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Zurich Insurance-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 601,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 604,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 170'414 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 3,90 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 13,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 39,02 USD belaufen. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,88 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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