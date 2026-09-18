Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 598,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'852 Punkten notiert. Bei 595,60 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 604,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 270'614 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 626,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 14,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 39,02 USD je Zurich Insurance-Aktie. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,88 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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