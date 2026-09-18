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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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18.09.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 601,20 CHF.

Zurich Insurance
596.56 CHF -1.78%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 601,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'937 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 599,20 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 604,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 230'172 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 4,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 15,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 39,02 USD aus. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 45,88 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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