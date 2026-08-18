Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 593,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'311 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 594,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 592,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 63'082 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,42 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 39,06 USD belaufen. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zurich Insurance-Aktie in Höhe von 45,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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