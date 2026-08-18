Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagmittag mit Abschlägen

Das Papier von Zurich Insurance gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 589,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'265 Punkten steht. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 587,60 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 592,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 41'037 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 6,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,64 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 39,06 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 45,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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