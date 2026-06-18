Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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18.06.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verliert am Mittag
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 571,80 CHF ab.
Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 571,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'767 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Zurich Insurance-Aktie bis auf 571,00 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 576,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53'061 Zurich Insurance-Aktien.
Am 06.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 606,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,12 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.
Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 40,75 USD je Aktie ausschütten. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.
Am 06.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 12.08.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 48,38 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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